Украинского режиссера задержали в Неаполе по запросу РФ

Главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука задержали в Неаполе по запросу России. Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

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Сейчас Лавренчук находится под стражей, ему обеспечили адвоката. Николенко отметил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает режиссеру помощь.

Спикер МИД Украины также подчеркнул, что сейчас консулы и адвокат пытаются выяснить причину задержания Лавренчука.

Ранее режиссера посетил консул. Он ценил условия содержания как приемлемые и не отметил у Лавренчука проблем со здоровьем.

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ФОТО: РИА Новости//Алессандро Рота
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