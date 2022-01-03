Украинского режиссера задержали в Неаполе по запросу РФ

Сейчас Лавренчук находится под стражей, ему обеспечили адвоката. Николенко отметил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает режиссеру помощь.

Спикер МИД Украины также подчеркнул, что сейчас консулы и адвокат пытаются выяснить причину задержания Лавренчука.

Ранее режиссера посетил консул. Он ценил условия содержания как приемлемые и не отметил у Лавренчука проблем со здоровьем.

