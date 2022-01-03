Украинского режиссера задержали в Неаполе по запросу РФ
Главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука задержали в Неаполе по запросу России. Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
Сейчас Лавренчук находится под стражей, ему обеспечили адвоката. Николенко отметил, что генконсульство Украины в Неаполе оказывает режиссеру помощь.
Спикер МИД Украины также подчеркнул, что сейчас консулы и адвокат пытаются выяснить причину задержания Лавренчука.
Ранее режиссера посетил консул. Он ценил условия содержания как приемлемые и не отметил у Лавренчука проблем со здоровьем.
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