Украинское правительство ушло на «удалёнку»

Правительство Украины переходит на удалённый режим работы из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На заседании кабмина Шмыгаль объявил, что с 26 октября вся работа правительства, в том числе правительственные совещания, полностью переводятся в онлайн. По словам главы кабмина, COVID-19 меняет жизнь и такое решение продиктовано требованием времени.

Глава украинского правительства отметил, что в последние дни на Украине стремительно растёт количество заражённых коронавирусом.

Последние сутки стали рекордными – выявлено 6 719 пациентов с COVID-19. С начала пандемии на Украине зафиксировано 315 826 случаев заражения коронавирусом, 5 927 человек умерли.

