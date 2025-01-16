Украинско-белорусскую границу завалили противотанковыми ежами

На границе между Украиной и Белоруссией появились препятствия в виде валунов и строительного мусора, сообщает в Telegram украинское издание «Страна.ua».

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На опубликованных кадрах видно, что автомобильную дорогу с Украины в Белоруссию завалили валунами, противотанковыми ежами, строительным мусором, а вдоль шоссе также тянется колючая проволока.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому дают команду втянуть Белоруссию в войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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