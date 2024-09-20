Украинским военным и чиновникам запретили использовать Telegram
Украинским военным и чиновникам запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах. Об этом сообщает пресс-служба совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
В сообщении говорится, что решение было принято Национальным координационным центром кибербезопасности, где считают, что мессенджер может представлять угрозу нацбезопасности.
Отмечается, что запрет на использование Telegram также касается работников сектора безопасности и обороны, и предприятий - операторов критической инфраструктуры.
«Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей», - заключили в СНБО.
Ранее в Бельгии чиновникам Национального совбеза запретили использовать на служебных телефонах приложение TikTok, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru