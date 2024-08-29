Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram
Индонезия может заблокировать в стране мессенджер Telegram и приложение для потокового вещания Bigo Live. Об этом заявил министр коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади, пишет издание Jakarta Globe.
Отмечается, что власти уже вынесли строгие предупреждения ресурсам в связи с возможным распространением порнографии и продвижением азартных игр, однако ответы платформ оказались «неадекватными». По словам Сетиади, для принятия решения о блокировке следует провести «дополнительные исследования».
«Мы действуем на основе доказательств, собранных нашей командой. Если мы обнаружим доказательства [наличия] порнографии или рекламы азартных игр, мы приступим к блокировке платформ», — указал министр.
Между тем экс-сотрудник Госдепартамента США Майк Бенц признался, что ведомство использовало Telegram при организации протестных движений в неугодных Вашингтону странах, в том числе Иране, Китае, Белоруссии, пишет 360.ru.
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