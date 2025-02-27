Украинским артистам и журналистам запретят выезжать за рубеж

Украинские деятели искусства, артисты и журналисты не смогут покидать пределы страны с 3 марта, так как большинство из них не возвращается обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта Украины.

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Также в украинском министерстве анонсировали планы ужесточить вопрос выдачи пропусков со стороны Государственной пограничной службы.

Ранее украинскому певцу Андрею Данилко (псевдоним — Верка Сердючка) запретили выезд на корпоративы за границу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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