Украинским артистам и журналистам запретят выезжать за рубеж
27 февраля 202513:36
Украинские деятели искусства, артисты и журналисты не смогут покидать пределы страны с 3 марта, так как большинство из них не возвращается обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта Украины.
Также в украинском министерстве анонсировали планы ужесточить вопрос выдачи пропусков со стороны Государственной пограничной службы.
Ранее украинскому певцу Андрею Данилко (псевдоним — Верка Сердючка) запретили выезд на корпоративы за границу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru