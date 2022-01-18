Украинский посол считает, что Берлин не считается с интересами Киева

По его словам, украинские дипломаты в Германии «смогли мощно заявить» о себе, в результате этого элита в Германии, а также журналисты и эксперты «знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь».

Мельник считает, пока шедевры украинских композиторов не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в ФРГ, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.

Ранее Мельник заявлял, что представители ФРГ в кулуарных беседах нередко игнорируют интересы Украины, из-за чего Киеву приходится поднимать «отдельные» вопросы публично. По словам дипломата, из-за этого украинская сторона вынуждена поднимать ряд вопросов публично.

