Украинский экс-участник КВН Ласточкин вступил в ряды ВСУ
Украинский юморист и актер, экс-участник команды КВН «Сборная Днепропетровска» Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ. Соответствующий пост артист выложил в соцсеть Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
На фото в посте заметны военный билет ВСУ и автомат. «Тяжелые времена рождают сильных людей», — отметил Ласточкин в подписи к снимку..
Помимо КВН, Ласточкин знаменит участием в проектах «Чувство юмора» (Первый канал) и «Однажды в России» (ТНТ). Кроме того, он был актером студии «Квартал 95), одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее актер Петр Великий, вступивший в ряды ВСУ, был ликвидирован в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памятник Сталину отказались ставить в Калининграде
- СМИ: США выступили против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7
- Украинский экс-участник КВН Ласточкин вступил в ряды ВСУ
- Стилиста Сергея Зверева внесли в списки «Миротворца»
- Фурсенко допустил разморозку научных отношений России и США
- Кабмин выделит около 40 млрд рублей лишившимся имущества в Курской области
- Вертолет санавиации готовится к аварийной посадке над Ставрополем
- СМИ: Данные о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область не подтверждаются
- Большинство американцев выступают против действий Илона Маска
- Кабмин выделит на социальную газификацию еще миллиард рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru