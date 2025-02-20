Украинский экс-участник КВН Ласточкин вступил в ряды ВСУ

Украинский юморист и актер, экс-участник команды КВН «Сборная Днепропетровска» Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ. Соответствующий пост артист выложил в соцсеть Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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На фото в посте заметны военный билет ВСУ и автомат. «Тяжелые времена рождают сильных людей», — отметил Ласточкин в подписи к снимку..

Помимо КВН, Ласточкин знаменит участием в проектах «Чувство юмора» (Первый канал) и «Однажды в России» (ТНТ). Кроме того, он был актером студии «Квартал 95), одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее актер Петр Великий, вступивший в ряды ВСУ, был ликвидирован в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КВНВСУУкраина

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