Украинский экс-участник КВН Ласточкин вступил в ряды ВСУ

На фото в посте заметны военный билет ВСУ и автомат. «Тяжелые времена рождают сильных людей», — отметил Ласточкин в подписи к снимку..

Помимо КВН, Ласточкин знаменит участием в проектах «Чувство юмора» (Первый канал) и «Однажды в России» (ТНТ). Кроме того, он был актером студии «Квартал 95), одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее актер Петр Великий, вступивший в ряды ВСУ, был ликвидирован в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

