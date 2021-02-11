Украинский депутат предрек гражданам страны судьбу «кроликов» без «Спутника V»

Отказ от вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства может привести к крайне негативным последствиям для Украины, сообщил телеканалу «Россия-1» депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его мнению, в вопросе вакцинации граждан Украины от COVID-19 Киев руководствуется не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями. «Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты», — сказал депутат.

«Зеленский боится России». Лидер оппозиции об отказе Украины от «Спутник V»

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане страны — «не кролики», и власти «не имеют права» экспериментировать на них, применяя российскую вакцину «Спутник V». Зеленский добавил, что Всемирная организация здравоохранения официально не подтверждала эффективность российского препарата.

Правительство Украины запретило регистрировать в стране препараты от коронавирусной инфекции производства России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.


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ТЕГИ:ВакцинацияУкраинаВерховная Рада
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