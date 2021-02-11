Украинский депутат предрек гражданам страны судьбу «кроликов» без «Спутника V»
Отказ от вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства может привести к крайне негативным последствиям для Украины, сообщил телеканалу «Россия-1» депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
По его мнению, в вопросе вакцинации граждан Украины от COVID-19 Киев руководствуется не стремлением спасти нацию, а внешними указаниями. «Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты», — сказал депутат.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане страны — «не кролики», и власти «не имеют права» экспериментировать на них, применяя российскую вакцину «Спутник V». Зеленский добавил, что Всемирная организация здравоохранения официально не подтверждала эффективность российского препарата.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране препараты от коронавирусной инфекции производства России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Украинский депутат предрек гражданам страны судьбу «кроликов» без «Спутника V»
- Иммунолог: коллективный иммунитет никак не действует на отдельного человека
- Малышева: От коронавируса может умереть каждый третий
- Эксперт сообщила, как продлить срок службы тканевой маски
- Российские дипломаты призвали американских военных перестать «бряцать оружием»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru