Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ

По его словам, на период сессии делегация приняла решение посещать только обсуждение пунктов повестки, касающихся антироссийских санкций, отмечает РЕН ТВ. Кроме того, Гончаренко добавил, что украинские парламентарии посетят заседание, чтобы помешать избранию председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого вице-спикером ПАСЕ.

В свою очередь, член российской делегации Леонид Калашников отметил, что украинцы призывали покинуть зал заседаний своих сторонников, однако в итоге удалились одни, пишет RT.

Добавим, ранее стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии организации. Тем не менее, возможность оспаривать полномочия РФ остаётся, отмечают «Известия».

