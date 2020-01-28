Украинку выгнали из автобуса из-за критики сериала на русском
Украинская волонтерка Ярина Черноуз (на фото слева) пожаловалась в соцсетях, что она была насильно высажена из автобуса после того, как подвергла критике факт трансляции в автобусе сериала на русском языке.
Инцидент произошел в автобусе, который следовал из Луцка в Киев, передает Газета.ру.
По словам девушки, она выразила возмущение из-за показа русскоязычного сериала, водитель в ответ согласился высадить ее посреди трассы, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».
В то же время волонтер отметила, что перед этим водитель поинтересовался у других пассажиров, стоит ли ему менять сериал, однако большинство из них ответили молчанием, а один из пассажиров и вовсе назвала Черноуз и ее спутницу «убийцами», которые ездят на войну.
Позднее инцидент прокомментировал перевозчик, которому принадлежит автобус. В компании заявили, что «шокированы» поведением водителя, отмечает РИА ФАН.
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