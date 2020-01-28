Украинку выгнали из автобуса из-за критики сериала на русском

Украинская волонтерка Ярина Черноуз (на фото слева) пожаловалась в соцсетях, что она была насильно высажена из автобуса после того, как подвергла критике факт трансляции в автобусе сериала на русском языке.

Инцидент произошел в автобусе, который следовал из Луцка в Киев, передает Газета.ру.