Украинец в третий раз заболел COVID-19

Гражданин Украины в третий раз заболел COVID-19, которое вызывается коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это житель Тернопольской области Украины. В управлении здравоохранения госадминистрации региона подчеркнули, что людям необходимо осознавать, что риск повторного заражения есть.

Согласно данным украинского Минздрава, в стране официально зарегистрировано 67,5 тыс. случаев COVID-19, умерли 1650 человек, выздоровели более 37 тысяч.







