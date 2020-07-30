Украинец в третий раз заболел COVID-19
30 июля 202000:01
Гражданин Украины в третий раз заболел COVID-19, которое вызывается коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это житель Тернопольской области Украины. В управлении здравоохранения госадминистрации региона подчеркнули, что людям необходимо осознавать, что риск повторного заражения есть.
Согласно данным украинского Минздрава, в стране официально зарегистрировано 67,5 тыс. случаев COVID-19, умерли 1650 человек, выздоровели более 37 тысяч.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru