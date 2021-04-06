Украина заявила о сокращение транзита российского газа
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook о сокращении транзита российского газа через украинскую территорию.
Он заявил, что Киеву важно не допустить завершения строительства «Северного потока-2». «Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — сообщил Макогон.
По его словам, после запуска газопровода «Турецкий поток», транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы.
Как отметил Макогон, в настоящее время на южном направлении через Украину выполняют транзит только для потребителей из Молдавии.
В марте транзит российского газа через Украину увеличился по мере нормализации температуры воздуха в Европе. Температура воздуха в Европе на выходных вернулась от аномального тепла к средним значениям для этого периода времени, отмечают европейские газотранспортные операторы.
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