Украина заявила о сокращение транзита российского газа

Он заявил, что Киеву важно не допустить завершения строительства «Северного потока-2». «Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — сообщил Макогон.

По его словам, после запуска газопровода «Турецкий поток», транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы.

Как отметил Макогон, в настоящее время на южном направлении через Украину выполняют транзит только для потребителей из Молдавии.

В марте транзит российского газа через Украину увеличился по мере нормализации температуры воздуха в Европе. Температура воздуха в Европе на выходных вернулась от аномального тепла к средним значениям для этого периода времени, отмечают европейские газотранспортные операторы.

