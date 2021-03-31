Цена на газ в ЕС достигла максимума за 7 недель

Цена природного газа в Европе достигла максимума за 7 недель благодаря началу сезона закачки природного топлива в хранилища. Об этом сообщает Интерфакс.

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По данным агентства, стоимость контракта на голландском хабе TTF составляет 233 долларов за тысячу кубометров по состоянию на 1 апреля. При этом в прошлом месяце средняя цена была 218 долларов. В январе, с учетом холодной погоды, стоимость газа достигала 257 долларов за тысячу кубометров.

Отмечается, что этот сезон стал рекордным по объемам использования газа из подземных хранилищ. По имеющимся сведениям, в Европе подняли около 69 миллионов кубометров газа, тогда как в прошлом году использовали на 24 миллиарда меньше.

Рекордные траты привели к увеличению объемов закачки, которые необходимы для восполнения хранилища. Увеличение объемов закачки, призванное компенсировать траты этой зимы, поддержит рынок импорта как сжиженного газа, так и того, что доставляется по трубам.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЕвропаЦеныТопливоГаз
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