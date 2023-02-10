Украина запросила у Нидерландов истребители F-16

Как отметила министр, вопрос поставок самолетов — «сложная тема». Амстердаму необходимо обсудить доступность F-16 с США и другими союзниками, пишет Ura.ru.

«Нам также необходимо внимательно изучить последствия. Это не сможет произойти в ближайшее время. Мы должны честно об этом сказать», — подчеркнула Оллонгрен.

По словам министра, Соединенные Штаты должны выдать свое разрешение как страна-производитель боевых самолетов, а украинские военные — пройти соответствующее обучение. В то же время Оллонгрен не исключила, что в долгосрочной перспективе на вооружении Киева появятся истребители F-16.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки F-16 не соответствуют потребностям Украины, напоминает «Свободная пресса». При этом глава государства отметил, что «абсолютно ничего не исключает».

