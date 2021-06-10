Украина запретила въезд в страну иностранцам, привитым вакциной «Спутник V»
Иностранные граждане, которые привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», не смогут попасть на территорию Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужба страны.
В сообщении говорится, что документы об иммунизации российским препаратом не даёт права на въезд, так как «Спутник V» не включён в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ведомстве уточнили, что для пересечения границы потребуется либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус, либо документ о полном курсе вакцинации препаратами из списка ВОЗ.
В перечень, которым руководствуются украинские пограничники, в настоящее время входят вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford и Covishield, препараты Janssen и Moderna, а также Sinopharm и Sinovac.
Ранее Верховная рада Украины разрешила ускоренное одобрение вакцин от коронавируса, которые были разработаны в ряде стран, сообщает RT. При этом запрещено регистрировать препараты, созданные «государствами-агрессорами», к которым украинские власти причисляют, в первую очередь, Россию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Россияне назвали справедливый размер ипотечной ставки
- Noize MC заболел коронавирусом
- Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
- Хованскому предъявлено обвинение в оправдании терроризма
- Постпред России при ОБСЕ назвал военные учения Украины и НАТО провокацией
- Украина запретила въезд в страну иностранцам, привитым вакциной «Спутник V»
- МВД предложило сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей
- Захарова прокомментировала требование УЕФА к форме сборной Украины
- УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины надпись «Героям слава»
- Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru