Украина запретила въезд в страну иностранцам, привитым вакциной «Спутник V»

Иностранные граждане, которые привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», не смогут попасть на территорию Украины, сообщает пресс-служба Госпогранслужба страны.

В сообщении говорится, что документы об иммунизации российским препаратом не даёт права на въезд, так как «Спутник V» не включён в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ведомстве уточнили, что для пересечения границы потребуется либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус, либо документ о полном курсе вакцинации препаратами из списка ВОЗ.

В перечень, которым руководствуются украинские пограничники, в настоящее время входят вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford и Covishield, препараты Janssen и Moderna, а также Sinopharm и Sinovac.

Ранее Верховная рада Украины разрешила ускоренное одобрение вакцин от коронавируса, которые были разработаны в ряде стран, сообщает RT. При этом запрещено регистрировать препараты, созданные «государствами-агрессорами», к которым украинские власти причисляют, в первую очередь, Россию.

