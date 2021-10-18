«Просто глупый?» На Украине удивлены условиями Зеленского для обмена Медведчука

Киев мог бы рассмотреть возможность обмена находящегося на Украине под следствием главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с Россией, если бы у него было гражданство РФ. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь, Медведчук рассказал, что у него нет другого гражданства, кроме украинского. Политик также заверил, что не интересуется возможностью обмена, о котором ранее заявил Владимир Зеленский.

Комментируя заявление Владимира Зеленского, сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что может стоять за этими словами президента Украины.

«Уголовное дело высосано из пальца и не имеет ничего общего с правосудием. Поэтому лихорадочно пытаются найти какие-то варианты, как выйти из этой ситуации. Я не могу, конечно, думать за него (Владимира Зеленского – прим. НСН), но мы видим, что дело рассыпается на глазах. Многих преследуют сейчас, это модно стало. Антироссийский тренд – это то, что сейчас исповедует украинский президент», - заключил Бойко.

В свою очередь, украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что гражданство не был препятствием для обмена украинцев на украинцев.

«Зеленский очень часто делает странные заявления, которые его окружению потом приходится объяснять какими-то высшими материями и высшими побуждениями. Он просто глупый человек. Других объяснений я для себя найти не могу. Гражданство не был препятствием для обмена украинцев на украинцев. Их меняли и при Порошенко, и уже при Зеленском. Помните знаменитый «самолетный обмен»? Когда самолет улетел в Москву, прилетел из Москвы. Так вот, на самолете, который улетел в Москву, если я не ошибаюсь, из 37 человек то ли 22, то ли 27 были гражданами Украины. Причём, не все из них были с территории Луганской и Донецкой области, которые неподконтрольны Киеву. Там были представители других регионов. Это украинские власти никогда не останавливало. Они такие только по названию, а по сути – нет. Что предшественник Зеленского, что сам Зеленский. Ему нужно что-то предъявить общественности: "Мы тут работаем, мы спасаем наших хлопцев". Но, по сути, он не думает об Украине, он думает о своём имидже, о том, чтобы красиво выглядеть. Это – приоритеты его деятельности. Казаться хорошим – это то, чем он занимается. А то, насколько он хороший, мы видим уже два с половиной года, живя под его руководством», - сообщил собеседник «Радиоточки НСН».

Резюмируя, украинский политолог отметил, что дело Медведука просто нельзя относить в суд.

«Некоторые из обвинений, которые ему предъявлены, вообще не являются преступлением по украинскому Уголовному кодексу. А то, что является преступлением, то я не представляю даже, как они собираются доказывать это в суде», - заключил Семченко.