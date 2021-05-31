В России выросло количество сексуальных преступлений против детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в 2020 году в РФ было совершено 15 822 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным детский омбудсмен отметила, что это на 7,2% больше, чем в 2019 году и на 79% больше, чем в 2012-м.

В докладе о своей деятельности Кузнецова указала, что 47% преступлений были совершены в отношении лиц младше 14 лет.

«При этом 21,5% преступлений были совершены членом семьи, из которых 31% - непосредственно родителем», - уточняется в документе.

Ранее Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами, сообщает телеканал «360». Кроме того, она считает, что в паспортах педофилов и тех, кто находится под административным надзором, следует ставить специальные штампы.



