Украина: Венгрия планирует захватить часть территории страны
Венгрия планировала захватить часть территории Украины после начала российской спецоперации на территории страны, сообщил украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Она [Венгрия] почему-то считала, что может забрать часть своей территории", — сказал политик.
Он также пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования ситуации на Украине.
Ранее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста».
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