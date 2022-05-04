Украина: Венгрия планирует захватить часть территории страны

Венгрия планировала захватить часть территории Украины после начала российской спецоперации на территории страны, сообщил украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Венгрия поддержала независимое расследование ситуации в Буче

"Она [Венгрия] почему-то считала, что может забрать часть своей территории", — сказал политик.

Он также пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования ситуации на Украине.

Ранее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста».

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