Украина срочно запросила у НАТО пожарные машины и экскаваторы

В частности, Киев запросил более 20 тяжёлых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, 25 бронированных санитарных машин и 27 пожарных машин.

Координационный центр НАТО уведомил входящие в блок страны о необходимости передать эту технику Украине «для спасения людей и разбора завалов» в результате ударов.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что считает недостаточными объёмы военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

