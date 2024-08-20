Украина срочно запросила у НАТО пожарные машины и экскаваторы
Украина срочно запросила у стран НАТО тяжелую гражданскую строительную и инженерную технику. Об этом сообщает пресс-служба Евроатлантического координационного центра реагирования на кризисы.
В частности, Киев запросил более 20 тяжёлых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, 25 бронированных санитарных машин и 27 пожарных машин.
Координационный центр НАТО уведомил входящие в блок страны о необходимости передать эту технику Украине «для спасения людей и разбора завалов» в результате ударов.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что считает недостаточными объёмы военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru