«Идея очень диетичная: 5 миллионов в Фонд кино при выходе иностранной картины в российский прокат. Думаю, это очень корректно. Во Франции, например, существует такая система, чтобы получать дополнительные средства для французского кинематографа. Наша и французская модели внутреннего кино очень похожи. Думаю, в этом ничего плохого нет», - сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В марте 2026 года народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на заседании Совета при Президенте по культуре выразил надежду на то, что вопрос квотирования зарубежного кино будет решен в кратчайшие сроки. Эту идею он представил еще в июне 2025 года, выступая в Госдуме. Тогда, среди прочего, предлагался входной взнос в 5 миллионов рублей для рассмотрения представляемой картины в России.

Со своей стороны глава Ассоциации владельцев кинотеатров России (АВК) Алексей Воронков в апреле на площадке Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2026» отмечал что взнос в 5 миллионов рублей лишит российский рынок зарубежного авторского кино. Кинотеатры, по его словам, готовы предложить более выгодную альтернативу – решение, при котором 10% от сборов иностранного кино будут направлять на поддержку российских фильмов, напоминает «Радиоточка НСН».

