В РЭЦ назвали самую популярную еду из России за рубежом

Вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Ан перечислила самые популярные за рубежом отечественные продукты. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметила Ан, есть несколько категорий товаров, которые способны продвигать сами себя.

«Прежде всего, это экологичная продукция и товары с органическим происхождением, так как глобальный тренд на здоровый образ жизни создает на них устойчивый спрос без дополнительной рекламы», — заявила она.

Так, бренд «Фрутоняня» завоевал популярность у потребителей в Азии благодаря сочетанию натурального состава и локализации вкусов и упаковки. Кроме того, в Китае любят российский мед (особенно алтайский и дальневосточный), он воспринимается как экологически чистый премиум-продукт и стоит от 700 до 2000 рублей за килограмм. Во Вьетнаме стали популярными российские жареные семечки и подсолнечное масло. Стабильно высоким спросом за границей пользуются отечественные конфеты «Крокант» и «Аленка».

По словам Ан, особую позицию занимает ликеро-водочная продукция из России, прежде всего водка, обладающая высокой узнаваемостью за рубежом. «Например, в Индии Россию устойчиво воспринимают как родину одной из лучших водок в мире. Такой продукт практически не требует дополнительного позиционирования», — подчеркнула эксперт.

В Турции востребованы товары, которые ассоциируются с аутентичностью, традициями и экологичностью. В республике важен образ России как северной страны с самобытной культурной и гастрономической иидентичностью. В свою очередь, в Таиланде есть хорошие перспективы у отечественного шоколада и продукции с натуральным составом.

Вице-президент РЭЦ отметила, что самостоятельное продвижение продуктов за рубежом часто оказывается сложным и затратным, поэтому производителям предлагают присоединиться к программе «Сделано в России».

Между тем Россия вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров чипсов по итогам прошлого года, страна поставила почти 56 тысяч тонн такой продукции стоимостью более $248 млн.

