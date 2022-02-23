Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина с 23 февраля приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии, об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
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Согласно информации, размещённой на сайте организации, а также данным «Укрэнерго», в заявке на среду Киев получает 0 МВт из Белоруссии. При этом накануне объём поставок электроэнергии достигал 900 МВт.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил Белоруссию о готовности ввести санкции в отношении официальных лиц республики, поддерживающих действия России, сообщает RT.
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