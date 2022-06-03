В Совете Федерации заявили о возрастании риска ядерного конфликта

Дмитрий Песков прокомментировал санкции ЕС против него и его семьи Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, образования и СМИ Мишустин: Доля затрат на закупку российского ПО должна увеличиться до 70% В Белоруссии создадут информационный спецназ Не менее 60 человек получили ранения при аварии поезда в Германии Грузовой космический корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС