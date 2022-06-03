В Совете Федерации заявили о возрастании риска ядерного конфликта

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в пятницу, что переброска США реактивных систем залпового огня на Украину серьезно увеличивает риск начала ядерного конфликта, предаёт URA.RU.

По его словам, это затронет не только континентальную Европу, но весь мир.

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«Оснащение украинского театра военных действий такого рода оружием, кратно увеличивает риск непредсказуемого развития событий, который может привести к большой, очень страшной военной катастрофе», — подчеркнул сенатор.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине из-за накачивания киевского режима оружием НАТО, отправки наемников и учений у российских границ может перерасти в прямое противостояние Североатлантического альянса с Россией, а затем — в «полноценную ядерную войну».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШААндрей Климов
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