В Совете Федерации заявили о возрастании риска ядерного конфликта
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в пятницу, что переброска США реактивных систем залпового огня на Украину серьезно увеличивает риск начала ядерного конфликта, предаёт URA.RU.
По его словам, это затронет не только континентальную Европу, но весь мир.
«Оснащение украинского театра военных действий такого рода оружием, кратно увеличивает риск непредсказуемого развития событий, который может привести к большой, очень страшной военной катастрофе», — подчеркнул сенатор.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине из-за накачивания киевского режима оружием НАТО, отправки наемников и учений у российских границ может перерасти в прямое противостояние Североатлантического альянса с Россией, а затем — в «полноценную ядерную войну».
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