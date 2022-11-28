Украина пожелала получать от США свыше миллиарда долларов каждый месяц

Украина рассчитывает, что США будут оказывать ей наибольшую материальную помощь, наращивая поддержку в условиях продолжающегося военного конфликта, в будущем году. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Украины Ольги Зыковой.

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По словам чиновницы, киевские власти надеются, что ежемесячные переводы в бюджет Украины из Вашингтона с января 2023 года будут не меньше, чем $1,1 млрд.

Зыкова отметила, что правительство Украины проводит переговоры с Минфином США. По ее словам, Белый дом уже передал конгрессу США предложение оказать Киеву поддержку в размере $37,7 млрд.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине ради финансовой выгоды, чем вредит большинству американцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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