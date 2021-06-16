Украина потребовала у Белоруссии пояснений насчет участия ЛНР в следствии против Протасевича

Официальный Киев потребовал пояснений у белорусских властей по поводу участия правоохранителей Луганской народной республики (ЛНР) в следствии против блогера и оппозиционера Романа Протасевича. Такое заявление сделал представитель МИД Украины Олег в интервью газете «Европейская правда».

По мнению представителя внешнеполитического ведомства Украины участие в следствии представителей ЛНР означает признание субъектности республики, что может фактически означать признание Минском независимости этой республики.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко потребовал для Протасевича «самое суровое» наказание.

