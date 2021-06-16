Украина потребовала у Белоруссии пояснений насчет участия ЛНР в следствии против Протасевича
Официальный Киев потребовал пояснений у белорусских властей по поводу участия правоохранителей Луганской народной республики (ЛНР) в следствии против блогера и оппозиционера Романа Протасевича. Такое заявление сделал представитель МИД Украины Олег в интервью газете «Европейская правда».
По мнению представителя внешнеполитического ведомства Украины участие в следствии представителей ЛНР означает признание субъектности республики, что может фактически означать признание Минском независимости этой республики.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко потребовал для Протасевича «самое суровое» наказание.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- Украина потребовала у Белоруссии пояснений насчет участия ЛНР в следствии против Протасевича
- Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности
- Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена насчет слов про «убийцу»
- Путин: Тема Украины затрагивалась на встрече с Байденом
- Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным
- «Никакой враждебности»: Путин оценил переговоры с Байденом
- Путин и Байден договорились о возвращении послов
- В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан
- Российско-американский саммит в Женеве завершился
- Эксперт отметил постепенное усиление «экологического акцента» в политике столичных властей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru