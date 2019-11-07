Украина потребовала от The New York Times вернуть Крым на карту страны

Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку. Об этом говорится в сообщении украинского диппредставительства в Facebook. В тексте, в частности, указан призыв не играть на руку российской информационной пропаганде, подчёркивает RT.

В июне прошлого года посольство Украины в США потребовало от агентства Bloomberg «исправить» карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

Между тем, в сентябре украинская «Госгидрография» предложила инициировать «принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ», отмечает телеканал «360».