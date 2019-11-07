Украина потребовала от The New York Times вернуть Крым на карту страны
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку. Об этом говорится в сообщении украинского диппредставительства в Facebook. В тексте, в частности, указан призыв не играть на руку российской информационной пропаганде, подчёркивает RT.
В июне прошлого года посольство Украины в США потребовало от агентства Bloomberg «исправить» карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.
Между тем, в сентябре украинская «Госгидрография» предложила инициировать «принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ», отмечает телеканал «360».
Ранее НСН писала, что бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад призвал признать Крым частью России. Об этом он написал в публикации для американского издания The National Interest. По словам бывшего дипломата, признание Крыма частью России — один из шагов, которые помогут улучшить отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией, пишут argumenti.ru.
Ортблад отметил, что даже санкции не смогут заставить Москву отказаться от своей позиции по принадлежности полуострова. Он также рассказал, что во время недавнего визита стало очевидно, насколько близко Крым подошел к началу гражданской войны пять лет назад, уточняет RT.
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