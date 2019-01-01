Украина пообещала России ответ на «паспортный бандитизм» в Донбассе

Киев подготовил ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Как отмечает «Украинская правда», об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Павел Климкин. По его словам, он станет «сюрпризом» для противника. Также Климкин подчеркнул, что Украина может отреагировать на «паспортный бандитизм» уже сейчас.

Как отмечает RT, украинский министр иностранных дел также призвал страны G7 и Евросоюза ввести санкции в отношении РФ за упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса.

Напомним, указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал 24 апреля. В Луганске уже открылся центр приема необходимых документов, пункты оформления и выдачи бумаг также работают в Ростовской области, отмечает Ura.ru.

Между тем, ранее экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев рассказал в беседе с НСН, что вопрос о выдаче российских паспортов иностранным гражданам обсуждался в правительстве не первый год.

