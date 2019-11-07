Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока-2»

Кстати, ранее член Совфеда Алексей Пушков с иронией прокомментировал материал немецкого издания Die Welt, в котором Украину называют «победителем» в борьбе против строительства газопровода «Северный поток-2».

«Затяжка с проектом из-за Дании в стратегическом плане Киеву ничего не дает: усмотреть здесь «победу» может только одноглазый наблюдатель», — написал Пушков в Twitter.

По мнению Пушкова, такие заявления – попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Немецкое издание 31 октября написало, что, невзирая на одобрение Данией строительства газопровода, действия США, которые продолжают выступать против «Северного потока-2», замедлили темпы его строительства. Тем самым они дали Украине «важное преимущество» на переговорах с РФ по транзиту газа в Европу.

