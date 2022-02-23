Украина получила вторую партию летального оружия из Канады
Канада доставила на Украину вторую партию военной помощи. Об этом сообщила глава канадского Минобороны Анита Ананд.
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо анонсировал поставки Киеву летального вооружения и боеприпасов на сумму $6,1 млн, напоминает «Свободная пресса».
«Сегодня наши ВС Канады осуществил вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость», — цитирует Ананд РИА Новости.
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