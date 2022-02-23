Украина получила вторую партию летального оружия из Канады

Канада доставила на Украину вторую партию военной помощи. Об этом сообщила глава канадского Минобороны Анита Ананд.

На Украину прибыл второй самолет с военной помощью из Канады

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо анонсировал поставки Киеву летального вооружения и боеприпасов на сумму $6,1 млн, напоминает «Свободная пресса».

«Сегодня наши ВС Канады осуществил вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость», — цитирует Ананд РИА Новости.

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ТЕГИ:ОружиеУкраинаКанада
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