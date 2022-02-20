На Украину прибыл второй самолет с военной помощью из Канады

Вооруженные силы Украины получили от Канады вторую партию военной помощи, сообщает пресс-служба украинского Минобороны в Facebook.

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Речь идет о винтовках, автоматах с оптическими прицелами, пулеметах, аппаратуре ночного видения и наблюдения, военном снаряжении.

Это уже второй самолет Королевских ВВС Канады, прибывший на Украину с военной помощью на борту.

Как отмечает украинское военное ведомство, в настоящее время во Львовской области проходят совместные с Канадой инструктажи и тренировки.

Напомним, Канада предоставит Украине летальное вооружение на сумму $6,1 млн, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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