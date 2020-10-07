Украина ожидает около $760 млн убытков «Нафтогаза» за три года

Украинская компания "Нафтогаз" в период с 2020 по 2023 год может понести убытки в размере 21,5 млрд гривен (около 760 млн долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Украины.

«Газовый каннибализм». Польше ответили на замену «Северного потока-2»

В докладе, который опубликовало министерство во вторник 6 октября, данный прогноз объясняется уменьшением объемов потребления газа в стране. В следующие три года показатели потребления снизятся примерно на 37 процентов от аналогичных данных 2019 года.

Как отмечает агентство, с начала текущего года за транзит газа отвечает отдельная от "Нафтогаза" структура "Оператор ГТС Украины", так как это было требованием Евросоюза. В декабре 2019 года РФ заключила с Украиной пятилетний договор о транзите газа.

Несмотря на уменьшение продаж газа всем категориям потребителей, в 2019 году "Нафтогаз" смог нарастить чистую прибыль. Сумма составила 2,34 млрд долларов. Это в 4,6 раза превышает аналогичный показатель 2018 года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Транзит ГазаНафтогазУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры