Украина обратится за помощью к офшорным странам в рамках дела против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины просит Офис генерального прокурора страны обратиться за международной правовой помощью к Британским Виргинским островам, Панаме и Кипру для расследования дела об отмывании доходов в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает ТАСС.

Власти Украины подозревают бывшего президента страны в использовании офшорной компании для отмывания доходов и уклонения от уплаты налогов.