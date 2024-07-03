Украина не передала Аргентине данные для экстрадиции россиянина Чуркина

Посольство России в Аргентине 1 февраля сообщило, что в международном аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины был задержан гражданин России Чуркин. Украина пыталась добиться его экстрадиции, обвиняя мужчину в заведомо ложном сообщении о преступлении. Тогда аргентинский суд запросил дополнительные документы для обоснования экстрадиции.

Рубилар отметил, что срок давно истек, а украинская сторона так и не смогла объяснить, почему она обладает компетенциями для проведения суда над Чуркиным. Суд Аргентины может отклонить прошение об экстрадиции, так как запрос судьи показал, что он не видит состава преступления.

Помимо этого, адвокат пояснил, что если Чуркин сможет получить гражданство Аргентины, то его дело могут рассмотреть в Аргентине беспристрастным судом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

