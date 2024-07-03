Украина не передала Аргентине данные для экстрадиции россиянина Чуркина
Украина не предоставила в срок запрошенные судом Аргентины документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, рассказал адвокат Кристиан Рубилар. Его слова приводит ТАСС.
Посольство России в Аргентине 1 февраля сообщило, что в международном аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины был задержан гражданин России Чуркин. Украина пыталась добиться его экстрадиции, обвиняя мужчину в заведомо ложном сообщении о преступлении. Тогда аргентинский суд запросил дополнительные документы для обоснования экстрадиции.
Рубилар отметил, что срок давно истек, а украинская сторона так и не смогла объяснить, почему она обладает компетенциями для проведения суда над Чуркиным. Суд Аргентины может отклонить прошение об экстрадиции, так как запрос судьи показал, что он не видит состава преступления.
Помимо этого, адвокат пояснил, что если Чуркин сможет получить гражданство Аргентины, то его дело могут рассмотреть в Аргентине беспристрастным судом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин: Объем ФНБ составил 12,6 трлн рублей
- СМИ: В России введут ежедневные штрафы за езду без полиса ОСАГО
- В Херсонской области два человека погибли при повторной атаке дронов ВСУ
- Украина не передала Аргентине данные для экстрадиции россиянина Чуркина
- Песков: Путин и Трамп не обсуждают достижение мира на Украине
- Третьяковка проведет в Приморье арт-регату в дни ВЭФ
- В Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП
- Директор и главбух: Россиянам назвали должности с зарплатой от 500 тысяч рублей
- Судоходство в порту Новороссийска не нарушено после атаки ВСУ
- Благотворительный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru