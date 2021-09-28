Украина намерена ответить Венгрии на подписание газового контракта с Россией

По его словам, речь идет не только о политическом шаге, а также об отмене межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. «Будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», — отметил министр.

Таким образом, он отреагировал на подписание газового контракта между Венгрией и Россией с участием «Газпрома».

27 сентября «Газпром» и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард — через Австрию.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал угрозы Киева в адрес Венгрии на фоне заключения Будапештом газового контракта с компанией «Газпром».

