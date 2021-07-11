Украина наградила медалью капитана Defender за провокацию

Украинские власти наградили капитана британского эсминца Defender медалью «Защитник Украины» по итогам учений НАТО Sea Breeze 2021, сообщает RT.

Песков заявил об участии США в планировании провокации с британским Defender

Церемония прошла в одесском Доме офицеров. По сути, капитана корабля наградили за провокацию в Черном море.

Напомним, эсминец Defender 23 июня нарушил границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский сторожевой корабль в ответ на вход эсминца в территориальные воды РФ открыл предупредительную стрельбу. Однако в Великобритании отметили, что судно «совершило мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было.

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ФОТО: ФСБ РФ
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