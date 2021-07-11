Украина наградила медалью капитана Defender за провокацию
Украинские власти наградили капитана британского эсминца Defender медалью «Защитник Украины» по итогам учений НАТО Sea Breeze 2021, сообщает RT.
Церемония прошла в одесском Доме офицеров. По сути, капитана корабля наградили за провокацию в Черном море.
Напомним, эсминец Defender 23 июня нарушил границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский сторожевой корабль в ответ на вход эсминца в территориальные воды РФ открыл предупредительную стрельбу. Однако в Великобритании отметили, что судно «совершило мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было.
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