Украина может отменить обязательный военный призыв с 2023 года

Глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что с 2023 года на Украине может быть отменен обязательный военный призыв, сообщает ТАСС. По его словам, такие преобразования, связаны с планом членства Украины в НАТО. Вступление страны в Альянс будет возможно только после проведения военной реформы, подчеркнул Корниенко.

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Как рассказали в «Слуге народа», сейчас на Украине готовится к принятию законопроект о национальном сопротивлении, в соответствии с которым обязательный призыв будет постепенно заменен службой в резерве.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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