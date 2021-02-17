Украина до 30 апреля продлила карантин из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране возвращаются к адаптивной модели с разными ограничениями в регионах в зависимости от ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба украинского кабмина.

На заседании правительства глава украинского Минздрава также объявил, что подготовлен проект постановления, согласно которому общегосударственный карантин в стране продлевается до 30 апреля.

Ранее председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной раде Даниил Германцев заявил, что в парламенте собираются рассмотреть вопрос отставки Степанова, сообщает РЕН ТВ. По его словам, Минздрав не уложился в озвученные сроки начала вакцинации - 15 февраля.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:КарантинКоронавирусУкраина
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