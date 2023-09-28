Экс-депутат Абовян о ликвидации Нагорного Карабаха: следующий - юг Армении
Любые решения, принятые под давлением или под угрозами, не могут быть легитимными, но на ликвидации Нагорно-Карабахской республики Азербайджан не остановится, предположил в эфире НСН Арман Абовян.
Решение о прекращении существования Нагорного Карабаха было принято путем военного шантажа и принуждения к определенным действиям, поэтому не может считаться законным. Об этом НСН заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян издал указ, согласно которому она прекращает существование с января 2024 года. Отмечается, что будут распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении. Сейчас обеспечен «свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха» по Лачинскому коридору в Армению. По словам Абовяна, любые решения, принятые под давлением или угрозой такового, не имеют международного легитимного основания.
«Мы знаем, что 19 сентября турецко-азербайджанский тандем ударил по Нагорному Карабаху. То, что сегодня происходит, — это не суверенная воля населения Нагорного Карабаха. Решение было принято путем военного шантажа и принуждения к определенным действиям», — подчеркнул собеседник НСН.
Собеседник НСН отметил, что угроза оккупации нависла уже непосредственно над Арменией.
«Турция и Азербайджан неоднократно заявляли, что будут добиваться всеми возможными и невозможными способами открытия Зангезурского коридора и аннексии юга Армении. Именно это и является конечной целью, которую без Нагорного Карабаха реализовать было невозможно. Это нужно Турции и Азербайджану, чтобы сформировать общую сухопутную границу, а впоследствии осуществить экспансию на Среднюю Азию и перекинуть зоны нестабильности на российский Северный Кавказ. Происходит глобальный передел мира», — заявил экс-депутат.
В заключение Абовян спрогнозировал ослабление влияния России в регионе.
«Может быть, у России не хватило ресурсов. Может быть, это извечная борьба между башнями Кремля. Но то, что Россия при данном раскладе существенно теряет рычаги влияния в регионе, это очевидно. Сделала ли Россия все возможное — это вопрос к российскому политическому истеблишменту. То, что турки переиграли русских, — это однозначно. Впервые за триста лет с согласия России Турция зашла в регион Южного Кавказа, был сформирован общий российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе. Дело не в том, хорошо это или плохо, исходит из интересов России или нет. Я просто констатирую тот факт, что сегодня Турция находится в регионе и своими действиями ведет яростную антироссийскую политику», — подытожил он.
Ранее Абовян назвал перспективы реинтеграции армян в Нагорный Карабах нулевыми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в РФ
- Минфин оценил потери бюджета из-за теневого рынка табака в 100 млрд рублей
- Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
- ВЦИОМ: 56% россиян следят за своим питанием
- Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля «Маяк»
- В Гонконге открылся фестиваль русской культуры
- Актер Павел Деревянко рассказал, что друг обманул его на 45 миллионов рублей
- СМИ: Умер актер, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
- СМИ: Цена российской нефти превысила потолок G7 на 25 долларов
- Врач назвал популярные ошибки при лечении насморка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru