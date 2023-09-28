«Сравнивали с животными»: Покинувшие Карабах армяне никогда туда не вернутся
В Армению уже въехали более 70 тысяч жителей Нагорного Карабаха из 120 тысяч, в перспективе на этой территории останутся проживать всего 5-7 тысяч армян, сказал НСН Арман Абовян.
Перспективы реинтеграции армян в Нагорный Карабах (Арцах) нулевые, люди не вернутся туда, где их сравнивали с животными и где убийство армянина считается героизмом. Об этом НСН заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян издал указ, согласно которому она прекращает существование с января 2024 года. Отмечается, что будут распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении. Сейчас обеспечен «свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха» по Лачинскому коридору в Армению. Абовян возложил вину в происходящем на власти Армении.
«Высшие чиновники Армении даже не упоминали словосочетание “Республика Арцах”. Речь шла только про Нагорный Карабах. Это продуманная, очень циничная акция по фактической организации нового геноцида и депортации. Сейчас в Армению уже въехали более 70 тысяч человек из 120 тысяч армян, проживавших в Нагорном Карабахе, которые потеряли все. Этот процесс будет продолжаться, думаю, что азербайджанцам на данный момент выгодно сохранить в Арцахе 10-15 тысяч армян, впоследствии — 5-7 тысяч», — сказал Абовян.
Собеседник НСН назвал нулевыми перспективы реинтеграции армян.
«Не могут быть реинтегрированы люди в общество, где на уровне школьных учебников армян сравнивают с животными, где убийство армянина априори считается героизмом. Можно привести пример Рамиля Сафарова, который отрубил голову спящему армянину только потому, что он армянин, и стал героем в Азербайджане Не могут быть интегрированы в общество армяне, где президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно сравнивал армян с собаками. Конечно, сейчас риторика немного поменялась ввиду тотального давления мирового сообщества, в частности, России, однако имеют место постоянные угрозы физической расправой над армянским населением. Да и шесть миротворцев расстреляли, по некоторым данным, потому, что они стали свидетелями массового уничтожения мирного населения в селах Арцаха. Жителей региона вынуждают уйти, потому что их либо убьют, либо превратят в картинку для гетто», — добавил экс-депутат.
Ранее находящийся в черном списке Азербайджана советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что решил сдаться Баку для последующего расследования. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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