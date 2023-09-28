«Сравнивали с животными»: Покинувшие Карабах армяне никогда туда не вернутся

«Высшие чиновники Армении даже не упоминали словосочетание “Республика Арцах”. Речь шла только про Нагорный Карабах. Это продуманная, очень циничная акция по фактической организации нового геноцида и депортации. Сейчас в Армению уже въехали более 70 тысяч человек из 120 тысяч армян, проживавших в Нагорном Карабахе, которые потеряли все. Этот процесс будет продолжаться, думаю, что азербайджанцам на данный момент выгодно сохранить в Арцахе 10-15 тысяч армян, впоследствии — 5-7 тысяч», — сказал Абовян.

Собеседник НСН назвал нулевыми перспективы реинтеграции армян.

«Не могут быть реинтегрированы люди в общество, где на уровне школьных учебников армян сравнивают с животными, где убийство армянина априори считается героизмом. Можно привести пример Рамиля Сафарова, который отрубил голову спящему армянину только потому, что он армянин, и стал героем в Азербайджане Не могут быть интегрированы в общество армяне, где президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно сравнивал армян с собаками. Конечно, сейчас риторика немного поменялась ввиду тотального давления мирового сообщества, в частности, России, однако имеют место постоянные угрозы физической расправой над армянским населением. Да и шесть миротворцев расстреляли, по некоторым данным, потому, что они стали свидетелями массового уничтожения мирного населения в селах Арцаха. Жителей региона вынуждают уйти, потому что их либо убьют, либо превратят в картинку для гетто», — добавил экс-депутат.

Ранее находящийся в черном списке Азербайджана советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что решил сдаться Баку для последующего расследования. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

