Уголовное дело против Кличко возбуждено на Украине

Отмечается, что требование о начале расследования в отношении Кличко предъявил Высший антикоррупционный суд. В настоящее время ведутся досудебные процедуры.

Как пишет агентство, Кличко подозревают в краже средств при модернизации Шулявского моста, а также в незаконном обогащении частных лиц за счет бюджета.

В конце сентября стало известно, что Кличко заявил о намерении вновь участвовать в досрочных выборах градоначальника украинской столицы.

