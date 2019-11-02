Уголовное дело против Кличко возбуждено на Украине
Мэра Киева Виталия Кличко подозревают в злоупотреблении полномочиями, против него на Украине возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что требование о начале расследования в отношении Кличко предъявил Высший антикоррупционный суд. В настоящее время ведутся досудебные процедуры.
Как пишет агентство, Кличко подозревают в краже средств при модернизации Шулявского моста, а также в незаконном обогащении частных лиц за счет бюджета.
В конце сентября стало известно, что Кличко заявил о намерении вновь участвовать в досрочных выборах градоначальника украинской столицы.
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