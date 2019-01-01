Удавили. Почему у Венесуэлы могли конфисковать 20 тонн золота
Собеседники НСН рассказали о губительном эффекте американских санкций на венесуэльскую экономику и охлаждение военной риторики против Каракаса.
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. При этом ни представители Deutsche Bank, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не согласились предоставить комментарий, отмечает агентство.
Сообщается, что в 2016 году Венесуэла подписала соглашение с банком о получении кредита на 750 миллионов долларов. В качестве залога страна предоставила 20 тонн золота. Срок соглашения должен был истечь в 2021 году, но в связи с невыполнением Венесуэлой условий договора, Deutsche Bank решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.
Экономический кризис в Венесуэле длится уже долгое время. В 2019 и 2020 годах в стране ожидается инфляция на уровне в 10 миллионов процентов, заявляют в Международном валютном фонде (МВФ), Потери ВВП Венесуэлы прогнозируются на уровне 25 процентов в этом году и 10 процентов в следующем.
Определенный эффект на экономический кризис в Боливарианской Республике оказали финансовые и экономические санкции, введенные в том числе Соединенными Штатами Америки. Так, в январе Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной компании PDVSA. Штаты заблокировали все активы и интересы компании в своей юрисдикции и запретили сделки с ними. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН расценил американские санкции против венесуэльской нефтегазовой компании как экономическую удавку на шее Каракаса.
«После введения санкций США Венесуэла вообще не будет получать денег, валютный поток у нее прекратится полностью. Это усугубит экономическое положение страны. Получается, что в экономику эти средства не пойдут, они будут где-то лежать и нынешнему руководству Венесуэлы не достанутся. Они не смогут поддерживать экономическое положение. Смысла поставлять нефть в США сейчас для правящего руководства Венесуэлы нет. Я думаю, что американцы могут играть в этом плане на обострение конфликта», — сказал Юшков.
Стоит отметить, что после того как в конце января в ходе многотысячного митинга оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, со стороны США Боливарианской Республике достались не только экономические санкции, но и угрозы военной интервенции. Однако пыл американцев несколько месяцев спустя заметно охладел, отметил в эфире НСН декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин.
«Возможна агрессия США, потому что совсем недавно она буквально витала в воздухе и была совершенно реальной. Сейчас ситуация смягчилась в плане политической риторики и бряцания оружием. Уже теперь никто не говорит, что все варианты на столе, включая военную интервенцию. Даже Помпео (госсекретарь США – прим. НСН) охладел, а что касается президента Трампа, он еще раньше говорил, что это не применимо в отношении Венесуэлы никак. Ему это абсолютно ненужно, поскольку уже в июле он начинает свою кампанию по переизбранию», — сказал эксперт.
Напомним, что ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что в Венесуэле сократилось число российских экспертов с 1 тысячи до нескольких десятков. По данным издания, Москва пошла на такие меры из-за отсутствия новых военных контрактов, а также из-за того, что у Венесуэлы нет денег для оплаты предыдущих контрактов. В России эту информацию официально опровергли.
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