Удавили. Почему у Венесуэлы могли конфисковать 20 тонн золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. При этом ни представители Deutsche Bank, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не согласились предоставить комментарий, отмечает агентство.

Сообщается, что в 2016 году Венесуэла подписала соглашение с банком о получении кредита на 750 миллионов долларов. В качестве залога страна предоставила 20 тонн золота. Срок соглашения должен был истечь в 2021 году, но в связи с невыполнением Венесуэлой условий договора, Deutsche Bank решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.

Экономический кризис в Венесуэле длится уже долгое время. В 2019 и 2020 годах в стране ожидается инфляция на уровне в 10 миллионов процентов, заявляют в Международном валютном фонде (МВФ), Потери ВВП Венесуэлы прогнозируются на уровне 25 процентов в этом году и 10 процентов в следующем.

Определенный эффект на экономический кризис в Боливарианской Республике оказали финансовые и экономические санкции, введенные в том числе Соединенными Штатами Америки. Так, в январе Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной компании PDVSA. Штаты заблокировали все активы и интересы компании в своей юрисдикции и запретили сделки с ними. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН расценил американские санкции против венесуэльской нефтегазовой компании как экономическую удавку на шее Каракаса.