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Удавили. Почему у Венесуэлы могли конфисковать 20 тонн золота

5 июня08:16
Алена Якушова

Собеседники НСН рассказали о губительном эффекте американских санкций на венесуэльскую экономику и охлаждение военной риторики против Каракаса.

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. При этом ни представители Deutsche Bank, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не согласились предоставить комментарий, отмечает агентство.

Сообщается, что в 2016 году Венесуэла подписала соглашение с банком о получении кредита на 750 миллионов долларов. В качестве залога страна предоставила 20 тонн золота. Срок соглашения должен был истечь в 2021 году, но в связи с невыполнением Венесуэлой условий договора, Deutsche Bank решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.

Экономический кризис в Венесуэле длится уже долгое время. В 2019 и 2020 годах в стране ожидается инфляция на уровне в 10 миллионов процентов, заявляют в Международном валютном фонде (МВФ), Потери ВВП Венесуэлы прогнозируются на уровне 25 процентов в этом году и 10 процентов в следующем.

Определенный эффект на экономический кризис в Боливарианской Республике оказали финансовые и экономические санкции, введенные в том числе Соединенными Штатами Америки. Так, в январе Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной компании PDVSA. Штаты заблокировали все активы и интересы компании в своей юрисдикции и запретили сделки с ними. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН расценил американские санкции против венесуэльской нефтегазовой компании как экономическую удавку на шее Каракаса.

Эксперт назвал санкции против PDVSA экономической удавкой для Венесуэлы

«После введения санкций США Венесуэла вообще не будет получать денег, валютный поток у нее прекратится полностью. Это усугубит экономическое положение страны. Получается, что в экономику эти средства не пойдут, они будут где-то лежать и нынешнему руководству Венесуэлы не достанутся. Они не смогут поддерживать экономическое положение. Смысла поставлять нефть в США сейчас для правящего руководства Венесуэлы нет. Я думаю, что американцы могут играть в этом плане на обострение конфликта», — сказал Юшков.

Стоит отметить, что после того как в конце января в ходе многотысячного митинга оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, со стороны США Боливарианской Республике достались не только экономические санкции, но и угрозы военной интервенции. Однако пыл американцев несколько месяцев спустя заметно охладел, отметил в эфире НСН декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин.

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«Возможна агрессия США, потому что совсем недавно она буквально витала в воздухе и была совершенно реальной. Сейчас ситуация смягчилась в плане политической риторики и бряцания оружием. Уже теперь никто не говорит, что все варианты на столе, включая военную интервенцию. Даже Помпео (госсекретарь США – прим. НСН) охладел, а что касается президента Трампа, он еще раньше говорил, что это не применимо в отношении Венесуэлы никак. Ему это абсолютно ненужно, поскольку уже в июле он начинает свою кампанию по переизбранию», — сказал эксперт.

Напомним, что ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что в Венесуэле сократилось число российских экспертов с 1 тысячи до нескольких десятков. По данным издания, Москва пошла на такие меры из-за отсутствия новых военных контрактов, а также из-за того, что у Венесуэлы нет денег для оплаты предыдущих контрактов. В России эту информацию официально опровергли.

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ФОТО: flickr/Bullion Vault
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