Удаленная страница Канье Уэста в соцсети X восстановлена

При этом теперь на вновь заработавшей странице рэпера отсутствуют те самые посты.

Также теперь при попытке зайти на его страничку выскакивает предупреждение о том, что этот профиль может содержать потенциально чувствительный контент.

Ранее американский предприниматель Дэниел Старр заявил, что Уэст больше не сможет вести бизнес на территории США из-за своих провокационных публикаций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

