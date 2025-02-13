Удаленная страница Канье Уэста в соцсети X восстановлена

Страница рэпера Канье Уэста, удаленная после его антисемитских постов, восстановлена.

Ранее он написал на своей странице X сообщения «я нацист», а также признался в любви к Гитлеру. Спустя какое-то время при попытке открыть соответствующую страницу появлялась надпись о том, что ее больше не существует.

СМИ: Агенты Канье Уэста прекратили сотрудничество с ним из‑за антисемитских комментариев

При этом теперь на вновь заработавшей странице рэпера отсутствуют те самые посты.

Также теперь при попытке зайти на его страничку выскакивает предупреждение о том, что этот профиль может содержать потенциально чувствительный контент.

Ранее американский предприниматель Дэниел Старр заявил, что Уэст больше не сможет вести бизнес на территории США из-за своих провокационных публикаций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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