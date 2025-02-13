Удаленная страница Канье Уэста в соцсети X восстановлена
Страница рэпера Канье Уэста, удаленная после его антисемитских постов, восстановлена.
Ранее он написал на своей странице X сообщения «я нацист», а также признался в любви к Гитлеру. Спустя какое-то время при попытке открыть соответствующую страницу появлялась надпись о том, что ее больше не существует.
При этом теперь на вновь заработавшей странице рэпера отсутствуют те самые посты.
Также теперь при попытке зайти на его страничку выскакивает предупреждение о том, что этот профиль может содержать потенциально чувствительный контент.
Ранее американский предприниматель Дэниел Старр заявил, что Уэст больше не сможет вести бизнес на территории США из-за своих провокационных публикаций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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