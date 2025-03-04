Трамп пригрозил лишить финансов учебные заведения из-за незаконных протестов

Любые колледжи, школы или университеты в США, в которых допускают проведение несанкционированных протестов, будут лишены федерального финансирования. Об этом в своей соцсети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

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Он указал, что подстрекатели будут либо отправлены в тюрьму, либо навсегда «высланы из США в страну, из которой прибыли».

«Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы. Ношение масок будет запрещено», - добавил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что в США плохо читают 70% учеников восьмых классов, а у 72% - низкие результаты по математике, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ОбразованиеФинансированиеДональд ТрампПротестыСША

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