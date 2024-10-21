В материале уточняется, что Китай сегодня испытывает серьезные демографические проблемы, ключевой причиной которых является проводимая там в конце 1970-х годов политика «одна семья - один ребенок». Таким образом, согласно данным о переписи населения в Китае в 2020 году, численность мужчин на 34,9 млн человек превышала численность женщин.

Дин Чанфа предложил решать проблему «нехватки женщин» путем заключения браков с иностранками. По его словам, китайским мужчинам можно рассмотреть браки с женщинами из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.

Ранее генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что больше всего туристов с Ближнего Востока приезжают в Москву, Питер и Казань, передает RT.

