Ученый предложил китайским мужчинам жениться на россиянках из-за проблем с демографией
В связи с демографическим кризисом мужчины из Китая могут искать жен в других странах, в том числе в России, заявил доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, сообщило издание South China Morning Post.
В материале уточняется, что Китай сегодня испытывает серьезные демографические проблемы, ключевой причиной которых является проводимая там в конце 1970-х годов политика «одна семья - один ребенок». Таким образом, согласно данным о переписи населения в Китае в 2020 году, численность мужчин на 34,9 млн человек превышала численность женщин.
Дин Чанфа предложил решать проблему «нехватки женщин» путем заключения браков с иностранками. По его словам, китайским мужчинам можно рассмотреть браки с женщинами из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.
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