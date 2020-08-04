Ученые заметили отъезд британцев в ЕС после Brexit

Число британцев, переехавших в страны ЕС после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, выросло на 30%. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном исследовательским партнерством «Оксфорд—Берлин» и Берлинским центром социологических исследований WZB.

По подсчетам авторов исследования, число британцев, уезжающих в ЕС, выросло в среднем до 73,6 тыс. в 2016–2018 годах. В период с 2008 по 2015 год этот показатель был на уровне 56,8 тыс. в год. Еще значительнее выросло число тех, кто получил гражданство ЕС,— более чем на 500%, а в случае с гражданством Германии — более чем на 2000%.