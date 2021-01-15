Ученые выяснили, что коронавирусом переболели около трети жителей Лондона

Ученые Кембриджского университета заявили, что на юго-западе Великобритании коронавирусом переболело всего 8% населения, сообщает РИА Новости.

По их данным, Лондон, а также северо-запад и северо-восток Великобритании остаются наиболее пострадавшими от COVID-19 районами по пропорции переболевшего населения: 30%, 26% и 21% соответственно.

Специалисты также пришли к выводу, что коронавирусом переболело до 36% населения британской столицы, то есть каждый третий лондонец, что является самой высокой цифрой по стране.

В университете отметили, что в настоящее время уровень распространения COVID-19 в Лондоне снижается, так как количество зафиксированных случаев инфекции уменьшилось в 22 районах города.

Ранее власти Великобритании ввели в Англии, наиболее пострадавшем от коронавируса регионе, уже третий общенациональный локдаун, сообщает Газета.ру. Закрыты все магазины, кроме торгующих жизненно важными товарами, рестораны работают только навынос, школы и университеты перешли на удаленное обучение, гражданам разрешено покидать дома только для посещения работы, магазинов или аптек.

