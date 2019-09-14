Ученые случайно создали самый чёрный материал

Ученые Кэханом Цуем (Kehang Cui) и Брайаном Уордлом (Brian Wardle) из Массачусетского технологического института рассказали о синтезировании самого черного материала на Земле в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Материал побил рекорды по черноте. Новая субстанция поглощает более 99,995% света. Таким образом, количество отражённого им света в семь раз меньше, чем у предыдущего рекордсмена – vantablack. Оба материала имеют похожую структуру, но у новинки показатели «черноты» гораздо выше.

Разработка может быть применима для создания космических телескопов, а также для создания многих оптических эффектов.

