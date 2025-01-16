Ученые предупредили о возможном пробуждении опасных патогенов в Арктике
Ученые из Принстонского университета выявили свыше 100 типов потенциально активных вирусов в арктической мерзлоте возрастом до 30 тысяч лет в районах Аляски и Гренландии. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.
Отмечается, что исследователи из США провели детальный анализ вечной мерзлоты (слоя почв, песка и камней). В замороженных почвах были обнаружены жизнеспособные вирусные частицы. Кроме того, ученые установили, что опасные патогены под воздействием глобального потепления постепенно выходят из глубин мерзлоты на поверхность.
По словам ведущего вирусолога Института арктических исследований Принстонского университета Карла Роналдса, такие вирусы с увеличением температуры могут оказать значительное влияние на современные экосистемы. Указывается, что особенно тревожным является тот факт, что около 15% найденных патогенов способны инфицировать млекопитающих, в том числе человека.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Антарктида – это «спящий гигант», который пробуждается из-за таяния льдов, вызванного климатическим хаосом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия поможет Вьетнаму в строительстве метро
- В Красноярске 11-летний школьник погиб на секции по спортивному туризму
- Певцов заявил, что хотел возглавить театр «Ленком»
- В Москве произошло лобовое столкновение автобуса и «Газели»
- В Бразилии 16-летний вратарь отбил пенальти грудью и умер
- Планировавшему теракт в школе Реутова подростку предъявили обвинение
- СМИ: Алексей Блиновский заявил, что проходил марафоны своей жены
- Лавров: Россия и США не договаривались о встрече Путина и Трампа
- Ученые предупредили о возможном пробуждении опасных патогенов в Арктике
- Губернатор Саратовской области запретил главам районов лечиться в Саратове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru