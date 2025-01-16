Ученые предупредили о возможном пробуждении опасных патогенов в Арктике

Ученые из Принстонского университета выявили свыше 100 типов потенциально активных вирусов в арктической мерзлоте возрастом до 30 тысяч лет в районах Аляски и Гренландии. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Отмечается, что исследователи из США провели детальный анализ вечной мерзлоты (слоя почв, песка и камней). В замороженных почвах были обнаружены жизнеспособные вирусные частицы. Кроме того, ученые установили, что опасные патогены под воздействием глобального потепления постепенно выходят из глубин мерзлоты на поверхность.

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По словам ведущего вирусолога Института арктических исследований Принстонского университета Карла Роналдса, такие вирусы с увеличением температуры могут оказать значительное влияние на современные экосистемы. Указывается, что особенно тревожным является тот факт, что около 15% найденных патогенов способны инфицировать млекопитающих, в том числе человека.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Антарктида – это «спящий гигант», который пробуждается из-за таяния льдов, вызванного климатическим хаосом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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