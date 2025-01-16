Ученые предупредили о возможном пробуждении опасных патогенов в Арктике

Ученые из Принстонского университета выявили свыше 100 типов потенциально активных вирусов в арктической мерзлоте возрастом до 30 тысяч лет в районах Аляски и Гренландии. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Отмечается, что исследователи из США провели детальный анализ вечной мерзлоты (слоя почв, песка и камней). В замороженных почвах были обнаружены жизнеспособные вирусные частицы. Кроме того, ученые установили, что опасные патогены под воздействием глобального потепления постепенно выходят из глубин мерзлоты на поверхность.