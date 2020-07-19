Ученые анонсировали образование нового океана

По прогнозам ученых из Университета Лидса (Великобритания), тектонический, а затем и континентальный разлом произойдет в восточной части Африки и приведет к возникновению нового океана, сообщает NBC News.

Исследователи считают, что событие следует ожидает через 5-10 миллионов лет, отмечает Газета.ru

Подвижный участок континента расположен на стыке трех тектонических плит в регионе Афар в Эфиопии. На этом месте из-за их медленного движения в 2005 году образовалась трещина длиной около 56 км.

По мнению ученых, плиты может заставлять двигаться поднимающаяся магма. Исследователи называют регион единственным местом на планете для изучения процессов по превращению континентального рифта в океанический. Исследования проводятся с помощью GPS.

Ранее профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов рассказал в эфире НСН об опасных вулканах Земли, оказывающих влияние на континентальные плиты.

«Я считаю, что история с Йеллоустонской горячей точкой преувеличена, в той же Америке есть кальдеры гораздо более молодые. И про них меньше говорят. Например, кратер Лейк. Он недавно извергался. В Италии есть кальдера Флегрейские поля, рядом с Неаполем, которая извергается раз в 25 тысяч лет - гораздо чаще, чем Йеллоустон. И представляют гораздо большую опасность, так как располагается в населенном пункте. Говорить о Йеллоустоне как об источнике всех бед для человечества, считаю, неправильно. Йеллоустон - опасный вулкан, он производил катастрофические извержения раз в 600 тысяч лет. Но есть более частые и не менее опасные вулканы на Земле», - отметил он.

Отметим, что Йеллоустон является внутриплитным вулканом, в то время как многие другие вулканы расположены на границах континентальных плит. Внутриплитный вулканизм связан с «горячими точками», которые возникают благодаря таким процессам в мантии, как образование плюмов.

